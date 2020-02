Applied Materials dépasse les attentes

Applied Materials dépasse les attentes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Applied Materials, le leader des équipements de production de semi-conducteurs, a publié hier soir des résultats et une guidance supérieurs aux attentes de la place. Pour son premier trimestre fiscal 2020, le groupe a annoncé un bénéfice net de 892 millions de dollars soit 96 cents par titre, contre 771 millions de dollars et 80 cents par action un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 98 cents. Les revenus ont totalisé 4,16 milliards de dollars, contre 3,75 milliards un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 91 cents de bénéfice ajusté par titre pour 4,09 milliards de revenus.

Amat table désormais, pour son second trimestre fiscal, sur un bénéfice par action allant de 98 cents à 1,10$. Les revenus sont anticipés entre 4,14 et 4,54 Mds$. En comparaison, le consensus était de 91 cents de bpa et 4,05 Mds$ de recettes. A l'heure du Big Data et de l'IA, le groupe estime être en mesure de délivrer "une solide croissance à deux chiffres sur les activités semi-conducteurs" cette année.