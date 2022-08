Applied Materials dépasse facilement les attentes

(Boursier.com) — Applied Materials, le géant américain des équipements destinés à la production de semi-conducteurs, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,94$, à comparer à un consensus de 1,78$ et un niveau de 1,9$ un an avant. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 6,52 milliards de dollars, battant le consensus de 4%, contre 6,2 milliards de dollars un an auparavant. En outre, 'Amat' se permet de livrer des prévisions optimistes, malgré le ralentissement économique. Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe envisage des revenus d'environ 6,65 milliards de dollars, dépassant également les anticipations de marché, puisque le consensus était de 6,55 milliards.

"La demande excède toujours largement l'offre", affirme le directeur général de l'affaire, Gary Dickerson, cité par Bloomberg, qui se dit néanmoins conscient des vents contraires macroéconomiques. Le bénéfice ajusté par action sur le trimestre entamé est anticipé entre 1,82 et 2,18$, soit un milieu de fourchette de 2$ à comparer à un consensus de 1,94$. Le dirigeant du groupe note que l'usage des semi-conducteurs sur de nouveaux types d'appareils réduit la dépendance de l'industrie aux segments PC et smartphone.