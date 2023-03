Applied Materials : 10 milliards de rachats d'actions et 23% de hausse du dividende

(Boursier.com) — Applied Materials, géant américain des équipements destinés à la production de semi-conducteurs, a annoncé une hausse de 23% de son dividende, le coupon trimestriel passant de 26 à 32 cents. En outre, Amat indique que son conseil d'administration a approuvé 10 milliards de dollars de rachats d'actions additionnels, qui s'ajoutent à l'autorisation antérieure dans le cadre de laquelle 4,7 milliards de dollars de titres peuvent encore être acquis. Concernant le dividende, le management souligne qu'il s'agit de la plus forte augmentation en cinq ans. Ces actions reflètent, selon le directeur général Gary Dickerson, la vision positive de long terme de l'industrie des semi-conducteurs et la confiance du groupe dans ses opportunités de croissance, compte tenu de son leadership technologique, de son large portefeuille de produits différenciés et du solide engagement des clients.