Apple : Warren Buffett s'est renforcé !

(Boursier.com) — Apple n'a pas perdu la confiance de Warren Buffett, bien au contraire. L'oracle d'Omaha a encore renforcé sa participation au capital de la firme californienne à la pomme. Berkshire Hathaway, la firme de Buffett, a ainsi acquis 20,8 millions de titres Apple supplémentaires durant le quatrième trimestre, pour un montant de 3,2 milliards de dollars, ce qui porte à 5,8% la participation de Berkshire au tour de table du groupe de Cupertino - avec près de 916 millions de titres détenus à fin décembre 2022.

Dans le même temps, Berkshire a réduit fortement ses parts sur le contractant taïwanais TSMC, géant des semi-conducteurs, avec une baisse de 86% à 8,3 millions de titres (ADS). Ce changement a été rapide, environ trois mois après que Berkshire a déclaré avoir acquis des titres TSMC pour plus de 4,1 milliards de dollars. La firme de Buffett aurait tout de même eu le temps d'encaisser un léger bénéfice sur cette participation...

Parmi les autres changements notables déclarés par Berkshire, la firme a réduit de plus de 91% sa participation au capital d'US Bancorp, à 6,7 millions de titres, et abaissé de 60% sa participation sur le dossier Bank of New York Mellon à un peu plus de 25 millions d'actions. Les positions sur Activision Blizzard, Kroger, Ally Financial ou Chevron ont aussi été réduites durant le quatrième trimestre.

La position de Berkshire sur le producteur pétrolier Occidental Petroleum n'a pas évolué durant le quatrième trimestre, à un peu plus de 194 millions de titres - avec des options pour acquérir encore près de 84 millions d'actions.

Enfin, Berkshire a dévoilé une participation de 84 millions de dollars sur le dossier Louisiana-Pacific, un acteur des matériaux de construction dont le titre est attendu en vive hausse à Wall Street ce jour. La firme de Buffett a acheté 1,2 million d'actions Louisiana.

Apple est orienté légèrement dans le rouge avant bourse à Wall Street ce jour, tandis que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co chute de 5%.