Apple : Warren Buffett ne change rien

Apple : Warren Buffett ne change rien









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway, la firme d'investissement de Warren Buffett, n'a pas modifié sa participation sur le dossier Apple, qui s'établit à un peu plus de 886 millions de titres pour une valeur d'environ 120 milliards de dollars à l'issue du deuxième trimestre. En revanche, la firme de l'oracle d'Omaha a sensiblement réduit ses expositions sur les dossiers General Motors, Merck, AbbVie et Bristol-Myers Squibb. Les positions ont été renforcées sur Kroger et Aon durant le trimestre.

La part sur GM a été réduite de 10% à environ 3,5 milliards de dollars à fin juin. La position sur le laboratoire Merck & Co a été ramenée à 712 millions de dollars, réduite quasiment de moitié. L'investissement sur BMS a été diminué de 15% à 1,76 milliard. La position sur AbbVie a été réduite de 10% à 2,3 milliards. Berkshire s'est renforcé de 21% sur la chaîne de supermarchés Kroger à 2,4 milliards de dollars environ. La position sur le courtier en assurances Aon a été augmentée à 1,05 milliard, contre 943 millions de dollars auparavant... Les actifs gérés par Berkshire en fin de trimestre représentaient 293 milliards au total.