Apple voit plus grand pour son 'Apple TV+'

(Boursier.com) — Apple voit déjà plus grand pour son tout nouveau service de vidéo en streaming 'Apple TV+'. Confrontée à une féroce concurrence dans ce domaine, la firme à la pomme discuterait avec MGM Holdings, propriétaire de la franchise James Bond, ainsi qu'avec la 'Pacific-12 Conference' pour renforcer son offre. Un accord avec cette dernière permettrait notamment à Apple de diffuser des matchs de sports universitaires. Il marquerait la première incursion de l'entreprise de Cupertino dans le domaine du sport en direct. Un tel deal pourrait atteindre plusieurs centaines de millions de dollars. Selon le 'Wall Street Journal', à l'origine de l'information, les discussions ne seraient toutefois qu'à un stade préliminaire.

Lancé le 1er novembre au prix de 4,99$ par mois, Apple TV+ est disponible dans 100 pays. Les acheteurs d'un iPhone, d'un iPad ou d'un Mac peuvent y avoir accès gratuitement pendant un an. Si le succès à long terme d'Apple+ dépendra de la qualité de ses contenus, le prix de l'abonnement est très attractif par rapport à la concurrence : 13$ pour l'offre de base de Netflix et Walt Disney, 9$ pour Amazon Prime Video, et 15$ pour HBO Now et CBS All Access.

A l'image d'Amazon, Apple cherche à accroître ses revenus en offrant davantage de services plutôt qu'en commercialisant seulement des Smartphones ou d'autres appareils technologiques. Les géants californiens de la tech comptent notamment profiter du changement de mode de consommation des ménages qui délaissent la TV traditionnelle pour des abonnements à Netflix ou ESPN+.