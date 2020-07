Apple : vise la neutralité carbone d'ici 2030

(Boursier.com) — Apple vise la neutralité carbone de l'ensemble de ses activités d'ici 2030. Dans le rapport de la société sur ses progrès environnementaux 2020 publié ce mardi, on apprend ainsi que chaque appareil Apple vendu aura un impact climatique net nul d'ici 10 ans. Apple réduira ses émissions de 75% d'ici 2030 tout en développant des solutions innovantes de réduction des émissions de carbone pour les 25% restants de son empreinte globale.

Dans le détail, la feuille de route climatique sur 10 ans du groupe prévoit d'accroître l'utilisation de matériaux recyclés et à faible teneur en carbone, de trouver de nouveaux moyens de réduire la consommation d'énergie dans les installations et la chaîne d'approvisionnement, et d'investir dans des solutions d'élimination du carbone.

Le fabricant de l'iPhone a précisé que ses activités 'corporate', telles que ses bureaux et ses centres de données, sont déjà neutres en carbone tandis que 74% de ses émissions globales de carbone sont générées par la fabrication de produits. Pour traiter ces émissions dites "de portée trois", qui proviennent indirectement de la chaîne de valeur, Apple va contribuer à la mise en place d'un "Fonds vert États-Unis-Chine" de 100 millions de dollars pour fournir des investissements en capital à ses fournisseurs pour des projets d'efficacité énergétique.