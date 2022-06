Apple : vers une révolution universelle ?

(Boursier.com) — Apple remonte de 2% ce lundi à 148,45$, alors que le groupe va améliorer les conditions de travail dans les magasins de détailen réponse aux revendications des syndicats. Citant des employés connaissant les plans, Bloomberg a précisé que le groupe californien à la pomme avait déclaré au personnel de certains magasins que des changements visant à assouplir les horaires de travail entreraient en vigueur dans les mois à venir, certains des changements devant être mis en place dans les prochaines semaines, et d'autres plus tard dans l'année...

Les changements à apporter comprendraient un minimum de 12 heures entre les phases de travail, en hausse par rapport au minimum actuel de 10 heures, un maximum de 3 jours par semaine de travail après 20 heures - sauf si les employés choisissent de travailler tard -, un maximum de cinq jours consécutifs de travail contre six jours actuellement - bien qu'il puisse y avoir des exemptions lors des lancements de nouveaux produits et des vacances -, et un jour de congé de fin de semaine dédié pour chaque période de six mois pour les employés à temps plein...

Conférence à l'appui

Apple inaugure par ailleurs ce lundi sa traditionnelle conférence annuelle des développeurs, alors qu'une information faisant état d'un possible accord en Europe sur l'adoption d'un chargeur universel pour tous les fabricants de smartphones et tablettes fait réagir l'ensemble du secteur.

L'Union européenne devrait ainsi s'accorder demain mardi 7 juin sur un projet de directive qui imposerait l'adoption d'un chargeur universel USB-C à tous les fabricants de smartphones et tablettes, y compris Apple. D'ultimes discussions sont prévues mardi et Conseil européen et Parlement européen pourraient parvenir à un compromis sur la révision de la directive des équipements radio à cette occasion, selon plusieurs sources...

Délai de 24 mois

Le port USB de type C deviendrait le standard pour les téléphones portables, les tablettes, casques audio, enceintes, consoles de jeux portables et appareils photos, dans un délai estimé à 24 mois après la conclusion d'un accord, le temps que les Etats membres transposent la directive et que les industriels se conforment aux nouvelles règles.

Les députés européens insistent pour que la directive s'applique aussi aux ordinateurs portables, ce qui compliquerait singulièrement les choses pour Samsung et Huawei, ainsi que d'autres constructeurs...