Apple : vers un report du casque de réalité virtuelle à la fin 2022 ?

(Boursier.com) — Apple envisagerait de reporter la commercialisation de son très attendu casque de réalité virtuelle à la fin 2022 au plus tôt, au lieu de la mi-2002 espéré par les marchés, selon des informations publiées vendredi par l'agence d'information financière 'Bloomberg'. A Wall Street, le titre Apple n'a toutefois pas été affecté négativement par cette information, et gagnait 0,26% vendredi en séance à 172,64$.

La firme à la pomme n'a jamais confirmé officiellement qu'elle travaillait sur ce produit, qui concurrencera notamment le casque Quest, (ex-Oculus) de Meta Platforms, l'ex-Facebook. Mais les analystes s'attendaient jusqu'ici à ce que le casque soit lancé courant 2022, et plus précisément au cours de la conférence annuelle des développeurs d'Apple (WWDC, Worldwide Developers Conference), qui se tient généralement en juin.

La banque d'affaires américaine Morgan Stanley avait notamment relevé en décembre ses objectif de cours sur l'action Apple de 164$ à 200$ à horizon 12 mois, en tablant notamment sur le succès de nouveaux produits AR/VR (réalité augmentée et virtuelle) attendus cette année, à commencer par le fameux casque, dont l'essor devrait aller de pair avec celui des métavers, ces univers virtuels dans lesquels les géants du web voient leur prochain relais de croissance.

Des problèmes de surchauffe, de caméras et de logiciels

Une grande équipe appelée "Technology Development Group" serait à pied d'oeuvre pour mettre au point le casque de RV d'Apple. Mais selon des sources citées par 'Bloomberg', elle se heurterait à une série de problèmes techniques, liés à la surchauffe ainsi qu'aux caméras et aux logiciels.

Si ce retard se précisait, il pourrait décaler le décollage des métavers, dont Apple est attendu comme un des acteurs majeurs dans les années à venir. Selon certaines sources, le casque d'Apple ambitionne d'offrir une expérience de haute définition et pourrait être vendu plus de 1.000$ pièce, soit bien plus cher que le Quest 2 de Meta (vendu à partir de 299$). Selon 'Bloomberg', Apple a indiqué à ses fournisseurs que les ventes de son casque pourraient atteindre jusqu'à 10 millions d'exemplaires dès la première année.