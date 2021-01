Apple va devoir justifier ses 2.400 milliards de dollars de valorisation

(Boursier.com) — Apple prend encore 0,7% ce mercredi à Wall Street, au sommet historique sur les 144$ pour une capitalisation boursière incroyable de plus de 2.400 milliards de dollars. Le géant californien de Cupertino publie donc ce jour ses derniers comptes, après la clôture des marchés, en même temps que Tesla et Facebook. Malgré la crise sanitaire (ou grâce à elle), Apple, Tesla et Facebook pourraient bien avoir affiché des ventes historiques sur le trimestre écoulé.

Notons qu'il s'agit pour Tesla de la première publication trimestrielle depuis son intégration dans l'indice S&P 500. Le groupe a déjà publié de très bons chiffres de livraisons pour l'année. Les marchés surveilleront donc les perspectives 2021 du groupe. Elon Musk a évoqué lors de la dernière présentation de résultats certains chiffres, estimant qu'un analyste n'était "pas loin" en anticipant 840.000 à 1 million d'unités livrées cette année. Tesla pèse actuellement plus de 830 milliards de dollars sur la cote américaine...

Le consensus concernant Apple est de 1,41$ de bénéfice par action sur le trimestre et 4,03$ sur l'exercice. Les ventes du groupe pour le trimestre clos devraient dépasser les 103 milliards de dollars, un record, alors que le chiffre d'affaires annuel est anticipé à près de 319 milliards de dollars. La valorisation est quant à elle extrêmement tendue, avec un PER proche de 36 sur l'exercice en cours et de 33 pour l'année fiscale suivante.