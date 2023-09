Apple va devoir "envoyer du lourd" ce soir

(Boursier.com) — Apple tient donc ce soir son événement annuel qui devrait donner lieu à la présentation de la gamme iPhone 15. De nouvelles versions de l'Apple Watch et peut-être des AirPods sont aussi attendues. Le groupe de Cupertino va devoir convaincre de sa capacité à attirer les foules durant la saison des fêtes, alors que le titre vient d'être secoué à Wall Street par les restrictions chinoises sur l'usage de l'iPhone chez les employés du gouvernement central, des gouvernements locaux et des entreprises publiques. L'offensive a durement affecté Apple, la Chine étant le premier marché étranger du groupe à la pomme et restant sa base mondiale de production. En deux jours, mercredi et jeudi, la première capitalisation boursière mondiale a fondu de près de 190 milliards de dollars !

Il s'agit donc de savoir si Apple sera à la hauteur ce soir. Tout d'abord, le groupe californien doit bien évidemment présenter la nouvelle génération d'iPhone, avec un certain nombre de mises à jour et l'adoption du port USB-C sur les modèles standard et pro, afin de se conformer aux exigences de l'Union européenne. Le connecteur USB-C remplacerait le port Lightning, qui orne le bas de chaque modèle depuis la sortie de l'iPhone 5 en 2012.

En dehors de cette standardisation qui ne devrait pas doper les ventes, quelques améliorations sont anticipées. Yahoo! Finance évoque la Dynamic Island, qui équiperait les iPhone 15 et 15 Plus, ce qui représenterait un progrès par rapport aux 14 et 14 Plus. Les deux appareils seraient dotés de processeurs A15 et de caméras 48-megapixels. Les iPhone 15 Pro et Pro Max, quant à eux, devraient bénéficier d'une nouvelle technologie d'affichage réduisant les cadres des smartphones et augmentant ainsi l'espace sur l'écran. Le 15 Pro profiterait de nouveaux boîtiers en titane qui réduiraient son poids, selon un spécialiste cité par Yahoo! Finance, qui ajoute que l'appareil serait doté de la dernière puce A17 d'Apple. Le 15 Pro Max bénéficierait pour sa part d'une toute nouvelle caméra à zoom périscope.

Les observateurs parient sur deux tailles d'iPhone 15 : une avec un écran de 6,1 pouces et une avec un écran de 6,7 pouces, ainsi que deux tailles de téléphones "Pro" haut de gamme avec un boîtier en titane et de meilleurs appareils photo, indique pour sa part Bloomberg.

Parmi les autres nouveautés attendues à l'occasion de cet événement au siège social de Cupertino, de nouvelles Apple Watch sont aussi espérées. Les Apple Watch Series 9 et Ultra grand public devraient disposer d'un processeur S9 plus rapide, tandis que l'Ultra 2 bénéficierait d'une nouvelle option de couleur, croit savoir Yahoo! Finance, qui prévoit aussi que watchOS 10 fasse l'objet de "mises à jour majeures" avec notamment une nouvelle fonctionnalité d'interface appelée Smart Stack, affichant le contenu important en fonction de l'heure de la journée sous forme de widgets.

Les opérateurs suivront donc avec une très grande attention l'événement d'Apple ce soir, attentifs aussi aux prix proposés par le groupe. La présentation se tiendra à partir de 19 heures, heure française.