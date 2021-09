Apple : une production de masse de l'Apple Car dans trois ans ?

Apple : une production de masse de l'Apple Car dans trois ans ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Apple , le géant californien de Cupertino, préparerait la production de masse de son Apple Car pour 2024. Sans citer de sources, le quotidien taïwanais DigiTimes rapporte que la rumeur voudrait qu'Apple rende visite à des fournisseurs et constructeurs automobiles au Japon et en Corée du Sud. SK Group et LG Electronics sont notamment nommés. StreetAccount note qu'il n'est pas évident de savoir si cette nouvelle rumeur diffère des rapports publiés au début de cette année, dont l'un suggérait que Kia pourrait commencer à fabriquer des voitures Apple en 2024.