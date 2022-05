Apple : une production d'iPhone stable en 2022 ?

(Boursier.com) — Apple prévoit de maintenir la production d'iPhone à un niveau à peu près stable en 2022, une position conservatrice alors que l'année s'annonce assez compliquée pour l'industrie du mobile. La société californienne aurait ainsi demandé à ses fournisseurs d'assembler environ 220 millions d'iPhone, soit à peu près la même quantité que l'année dernière, selon des personnes au courant de ces projections citées par 'Bloomberg'. Les prévisions du marché sont plus proches de 240 millions d'unités, en raison d'une mise à jour majeure de l'iPhone attendue à l'automne.

Dans un environnement marqué par la plus importante inflation depuis des décennies, la guerre en Ukraine et les troubles au niveau de la chaîne d'approvisionnement, les spécialistes du secteur se montrent très prudents. Strategy Analytics mise par exemple sur un déclin allant jusqu'à 2% des expéditions globales de smartphones en 2022. TrendForce a de son côté revu deux fois à la baisse ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année au cours des dernières semaines. L'ensemble du secteur technologique se prépare en fait à un ralentissement des dépenses de consommation, la hausse des prix des carburants et des matériaux faisant augmenter le coût des produits de première nécessité.

La firme de Cupertino a refusé de commenter ces informations alors qu'elle ne dévoile pas ses objectifs de production et a cessé de divulguer le nombre d'iPhones vendus en 2019. Mais Apple a déjà prévenu que les problèmes d'approvisionnement auront un impact sur ses ventes estimé entre 4 et 8 milliards de dollars sur le trimestre en cours, en grande partie parce que les mesures de restriction drastiques contre la Covid-19 en Chine font vaciller les lignes de production.

Le marché mondial des smartphones a connu un début d'année difficile, avec une baisse de 11% des expéditions au premier trimestre, soit le repli le plus marqué depuis le début de la pandémie il y a deux ans. Apple devrait néanmoins pouvoir compter sur une demande résiliente pour ses appareils en raison de sa base de clients comparativement plus riche et de la force de son écosystème de logiciels et de services qui alimente les ventes de matériel, selon les sources de l'agence. En outre, Apple espère séduire les consommateurs avec un nouvel iPhone plus innovant que le modèle de l'année précédente. L'iPhone 13, sorti en septembre dernier, était en effet considéré comme une mise à jour mineure.