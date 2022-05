Apple : une "pro" de la sécurité auto de Ford rejoindrait le projet d'Apple Car

(Boursier.com) — Apple aurait embauché une ex-responsable de la sécurité automobile de Ford Motor pour travailler sur son projet de véhicule autonome, selon des sources citées mardi par Bloomberg. Desi Ujkashevic, ingénieure de longue date chez le 2e constructeur automobile américain, avait quitté Ford en mars 2022, après plus de 30 ans dans l'entreprise, selon son profil LinkedIn.

Juste avant de quitter Ford, Mme Ujkashevic occupait le poste de directrice mondiale du bureau d'ingénierie de la sécurité automobile du groupe, et auparavant elle a notamment été en charge de la direction de l'ingénierie. L'expérience d'un vétéran de la profession comme Desi Ujkashevic devrait apporter à Apple la dose de sécurité recherchée par le groupe pour son Apple Car, selon Bloomberg.

A Wall Street, l'action Apple a progressé mardi de 0,96% à 159,48$ après ces informations. Le titre a cédé 10% depuis le début de l'année, mais gagne encore de près de 25% depuis un an, considéré comme l'une des valeurs technologiques les plus défensives de la cote dans l'environnement boursier difficile actuel.

Les premières Apple Cars prévues pour 2025

Apple travaille depuis des années (au moins depuis 2014) sur un projet de voiture autonome, qui alimente régulièrement les rumeurs et les spéculations. La firme à la pomme a modifié plusieurs fois l'équipe en charge du projet, faisant notamment appel à des responsables venus de Tesla ou de Ford.

Selon les dernières informations, le plan a pris le nom de "Projet Titan" et l'objectif est de lancer 'Apple Car en 2025. Selon les plan actuels, le véhicule ne serait pas équipé d'un volant ordinaire, ni de pédales, et son objectif numéro un serait la sécurité, selon Bloomberg.

Les analystes financiers estiment que l'Apple Car, lorsqu'elle sera au point, pourrait apporter énormément de valeur au groupe jusqu'ici concentré sur les smartphones, ordinateurs et autres objets connectés. L'analyste Katy Huberty de Morgan Stanley estimait fin 2021 qu'en cas de succès, l'Apple Car pourrait faire doubler la capitalisation boursière d'Apple. Les analystes de Citi voyaient de leur côté la capitalisation grimper à plus de 3.000 milliards de dollars, contre 2.580 Mds$ actuellement (et 2.000 Mds$ au moment de la publication de la note de la banque en mars 2021).