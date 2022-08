Apple : une émission obligataire pour financer dividendes et rachats d'actions

(Boursier.com) — Apple , le colosse californien de Cupertino dont les résultats trimestriels avaient rassuré en fin de semaine dernière, vient de lancer une émission obligataire en quatre parties afin de financer ses dividendes et rachats d'actions. La tranche à plus longue échéance de l'offre, à 40 ans, pourrait rapporter environ 150 points de base par rapport aux bons du Trésor américain, selon une personne proche du dossier citée par Bloomberg. Les produits de la vente seront donc affectés aux besoins généraux de l'entreprise, y compris le financement des rachats d'actions et des dividendes, a déclaré la source, qui a demandé à ne pas être identifiée car les détails sont privés.