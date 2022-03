Apple : une demande trop faible ?

(Boursier.com) — Apple , le colosse californien de Cupertino, aurait réduit ses plans pour la production d'iPhone SE au prochain trimestre, indique le quotidien économique Nikkei. Des sources informées à ce sujet ont précisé au Nikkei que le groupe à la pomme avait fait savoir à ses fournisseurs qu'il allait réduire ses commandes de 2 à 3 millions d'unités pour le trimestre en raison d'une demande plus faible que prévu. Les sources ont dit au Nikkei qu'Apple avait également abaissé ses commandes d'AirPod de plus de 10 millions d'unités pour l'année en raison de son attente d'une demande quelque peu légère et d'un désir de réduire les stocks. Les personnes connaissant la situation ont indiqué au Nikkei que les expéditions d'AirPod d'Apple en 2022 pourraient finir par être inférieures aux 76,8 millions expédiés en 2021.

Citant des sources, le Nikkei a rapporté qu'Apple avait aussi demandé aux fournisseurs de réduire la production d'iPhone 13 de quelques millions d'unités, mais cette réduction est attribuée à la demande saisonnière.