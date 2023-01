Apple : une aubaine... à 2.000 milliards de dollars ?

(Boursier.com) — Apple , qui vient de corriger de 15% sur un mois et de 30% sur un an, repassant sous la barre des 2.000 milliards de capitalisation boursière à Wall Street, constituerait-il une aubaine ? Le groupe technologique préféré de Warren Buffett et de sa firme Berkshire, dont il constitue la principale participation, a inquiété les marchés ces derniers mois du fait notamment de la situation en Chine et d'un potentiel ralentissement de la demande pour son produit phare, l'iPhone. Du côté des brokers, les avis sont partagés. Exane BNP Paribas vient de revoir sa recommandation de 'surperformance' à 'neutre', jugeant que les perspectives pour cette année justifient difficilement une prime de valorisation. Les équipes de l'intermédiaire évaluent maintenant à 224 millions d'unités les livraison d'iPhone, contre 245 millions auparavant, du fait des difficultés de production en Chine dans l'usine géante de Foxconn et de faibles perspectives pour les dépenses de consommation. L'objectif de cours est fixé à 140$. Ainsi, Exane BNP Paribas ne voit pas de catalyseur positif majeur, et le titre serait bien valorisé.

D'autres spécialistes sont un peu plus offensifs après la purge. C'est le cas de Dan Ives, analyste de Wedbush, qui maintient malgré tout sa recommandation positive, à 'surperformance', sur la valeur du groupe californien de Cupertino, ajustant tout de même quelque peu son objectif de cours, qui passe de 200$ à 175$. Alors que la valorisation d'Apple vient de perdre... 1.000 milliards de dollars environ en comparaison des pics historiques, le spécialiste garde le cap. Il constate qu'Apple a bien mieux résisté que le reste du secteur technologique au cours de l'année écoulée. "Mais même avec des inquiétudes concernant la demande, la société reste notre nom technologique préféré", résume Ives dans une note du jour.