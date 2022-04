Apple : un trimestre record mais le contexte mondial va peser sur l'activité du prochain trimestre

(Boursier.com) — Second trimestre record pour Apple. Le titre du géant californien de Cupertino, qui progressait initialement en post-séance après la publication de résultats supérieurs aux attentes des analystes sur les trois premiers mois de l'année, l'annonce d'une hausse de 5% du dividende et d'un programme de rachat d'actions additionnel de 90 milliards de dollars, a néanmoins piqué du nez après avoir averti que les contraintes d'approvisionnement amputeraient ses revenus de 4 à 8 Mds$ sur le trimestre en cours en raison de la situation en Chine.

L'administration Xi Jinping a adopté une politique stricte de 'zéro Covid' pour faire face à la propagation de la pandémie. Une décision qui cause de nombreux dégâts dans les usines du pays et donc sur les lignes d'approvisionnement mondiales. Les pénuries de puces et la guerre en Ukraine causent également des perturbations, a déclaré le directeur général Tim Cook lors de la conférence téléphonique suivant la publication des comptes. "Nous ne sommes pas à l'abri de ces défis, mais nous avons une grande confiance dans nos équipes, nos produits et services - et dans notre stratégie", a-t-il déclaré.

La firme à la pomme a enregistré sur le trimestre clos un bénéfice net de 25 milliards de dollars, soit 1,52 dollar par action, contre un bpa de 1,40$ un an plus tôt et un consensus de 1,42$. Le chiffre d'affaires a atteint 97,3 milliards de dollars, en hausse de 8,6% sur un an, et supérieur au consensus logé à 93,9 Mds$. Les ventes d'iPhone ont atteint 50,5 Mds$ (+5,6%), celles de Mac ont totalisé 10,44 Mds$ (+15%) et celles d'iPad 7,65 Mds$ (-2,1%). Les revenus tirés des services, une activité très lucrative pour Apple, ont bondi de 17% à 9,82 Mds$.

Apple avait dit s'attendre à un ralentissement de la croissance de ses ventes du fait de taux de change moins favorables et du calendrier de lancement de différents produits au cours des trimestres précédents. Mais les consommateurs ont continué de se ruer sur les nouveaux modèles de l'iPhone.

"Les résultats records de ce trimestre témoignent de l'attention sans relâche d'Apple à l'innovation et de notre capacité à créer les meilleurs produits et services au monde", a déclaré Tim Cook. "Nous sommes ravis de voir la forte réaction des clients à nos nouveaux produits, ainsi que les progrès que nous réalisons pour devenir neutres en carbone dans notre chaîne d'approvisionnement et nos produits d'ici 2030".