Apple : un rattrapage ultra-rapide ?

(Boursier.com) — Apple , sous pression la semaine dernière à Wall Street sur des craintes de ralentissement de croissance concernant l'iPhone, viserait tout de même les livraisons de 170 millions d'unités au second semestre 2022, en progression de 30% en glissement annuel selon Electronic Times. Sans citer de sources, Electronic Times rapporte qu'Apple viserait par ailleurs les livraisons de plus de 300 millions d'unités en 2022 et aurait communiqué ce nouvel objectif à des fournisseurs et assembleurs. La hausse serait basée sur la perspective d'une résolution des pénuries de composants et sur la forte progression de la popularité de l'iPhone 13. L'article note également que Samsung Electronics avait auparavant révisé son objectif 2022 de livraisons de smartphones à 334 millions d'unités (+24%).

Apple, dont le titre avait atteint mardi soir ses sommets historiques pour une capitalisation boursière d'environ 2.700 milliards de dollars, avait subi ensuite des prises de bénéfices sur des craintes de ralentissement. Bloomberg rapportait en effet la semaine dernière que le groupe californien de Cupertino avait prévenu ses fournisseurs d'un affaiblissement de la demande pour son iPhone 13. Le journal Nikkei croyait lui savoir qu'Apple aurait déjà réduit de 10 millions d'unités l'objectif de production annuelle de son dernier smartphone en raison de la pénurie de puces. Bloomberg, citant des personnes proches du dossier, précisait toutefois que le groupe à la pomme espérait combler ce retard en 2022 grâce à l'amélioration de l'approvisionnement... Le CEO de l'affaire, Tim Cook, avait prévenu en octobre que l'impact des tensions sur la chaîne d'approvisionnement, qui avaient déjà coûté six milliards de dollars de chiffre d'affaires au quatrième trimestre, serait plus important sur le trimestre en cours, avec en particulier une pénurie persistante de puces affectant la majeure partie des produits.