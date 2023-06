Apple : un objectif déjà réduit pour Vision Pro ?

(Boursier.com) — Apple aurait réduit l'objectif de vente de son casque de réalité mixte Vision Pro à 150.000 unités contre 1 million d'unités précédemment évoquées, selon le Maeil. Les fabricants de pièces de la Silicon Valley ont ainsi déclaré au Maeil qu'Apple avait passé une commande de 150.000 unités de Vision Pro, son nouveau casque à réalité mixte, juste avant d'annoncer le produit le 5 juin. Un initié de l'industrie a déclaré au Maeil que le volume initialement discuté était d'un million d'unités, qui a ensuite été réduit une première fois à 300.000 avant d'être abaissé à 150.000.

Rappelons que le marché avait réagi défavorablement lundi soir à la 'keynote' d'Apple. Le titre avait effacé la totalité de ses gains de séance à Wall Street, pour finalement terminer dans le rouge, en retrait de 0,8%. Lors de la keynote tant attendue de sa conférence de développeurs WWDC 2023 (Worldwide Developers Conference), le groupe californien à la pomme avait pourtant "déroulé", affichant ses mises à jour des principaux produits et dévoilant son très surveillé casque de réalité mixte, qui sera proposé en début d'année prochaine pour la modique somme de 3.499$. Le casque Vision Pro est donc un peu plus cher que prévu, puisque les analystes anticipaient plutôt un prix de 3.000$, mais la raison de la baisse du titre Apple est sans doute aussi que le groupe n'a absolument pas mentionné le terme d'"IA" lors de sa keynote, alors qu'il s'agit du sujet le plus à la mode du moment chez les grands groupes technologiques. Le Vision Pro est le premier nouveau produit majeur du groupe de Cupertino en une décennie. L'appareil permet aux utilisateurs de découvrir la réalité virtuelle et les applications numériques superposées au monde réel.