Apple : trop c'est trop ?

(Boursier.com) — Apple reste sous pression à Wall Street en pré-séance, alors que la première capitalisation boursière mondiale a reflué ces dernières semaines sur fond d'émeutes en Chine sur le site de production essentiel de l'iPhone, celui du sous-traitant taïwanais Foxconn à Zhengzhou, tandis que les analystes demeurent prudents en ajustant leurs estimations de résultats, certains craignant par ailleurs que la demande 'perdue' sur la saison des fêtes du fait des contraintes de production ne soit pas récupérée ensuite...

Pour compliquer un peu plus la situation, les montres Apple Watch dotées d'une fonction électrocardiogramme "violent les brevets appartenant au fabricant de dispositifs médicaux AliveCor", a annoncé la Commission américaine du commerce international, ce qui pourrait aboutir à l'interdiction de leur importation aux Etats-Unis...

La Chine en question

Parmi les analystes, Barclays évoque plus globalement une "demande périssable" résultant des perturbations sur le site de Zhengzhou, plutôt qu'un report pur et simple de la production sur le trimestre de mars... Le broker indique que l'utilisation de l'usine de Zhengzhou ne reviendra pas à la normale avant fin janvier au plus tôt. L'analyste est à 'pondération en ligne' sur Apple avec un objectif de cours de 144$.

Oppenheimer, affiche une recommandation plus optimiste, à 'surperformance' sur Apple, mais réduit son objectif de cours à 170$, contre 190$ auparavant, du fait de préoccupations liées aux contraintes de production... La baisse de l'objectif de prix s'accompagne d'une réduction des estimations pour l'exercice 2023, le broker évoquant une reprise "plus tardive que prévu" de la capacité de production d'iPhone en Chine, ainsi qu'une perte de demande sur l'iPhone pour le trimestre de mars en raison des contraintes d'approvisionnement pendant les vacances. L'analyste note tout de même qu'avec le récent assouplissement de la politique chinoise anti-covid, la confiance est accrue dans une reprise accélérée de la capacité de l'iPhone à Zhengzhou. Autrement dit, les choses devraient revenir à la normale à l'issue des deux prochaines trimestres...