Apple : Tim Cook rencontrerait Narendra Modi

(Boursier.com) — Apple poursuit son offensive indienne. Le directeur général du groupe, Tim Cook, devrait rencontrer ainsi le Premier ministre indien Narendra Modi et son ministre des technologies dans le cadre de sa visite pour inaugurer le premier magasin de détail du fabricant de l'iPhone dans le pays cette semaine, ont déclaré à Reuters des personnes proches des plans. La visite de Cook pour ouvrir les premiers points de vente officiels de la société à Mumbai et à New Delhi cette semaine traduit les ambitions croissantes d'Apple en Inde. Cook rencontrerait Modi mercredi à New Delhi, ont indiqué deux sources, dont un responsable du gouvernement indien, à Reuters. Environ 9 milliards de dollars de smartphones ont été exportés d'Inde entre avril 2022 et février de cette année et l'iPhone représentait plus de 50% de ce montant, selon les données de l'India Cellular and Electronics Association citées par Reuters.

Lundi, Apple a ouvert son premier magasin à Mumbai, mais uniquement pour un événement privé où des blogueurs et des analystes ont passé en revue la conception et l'agencement du magasin. Il ouvrira au public à partir de demain, tandis qu'un deuxième magasin sera inauguré jeudi dans un centre commercial de New Delhi. Jusqu'à présent, Apple vendait ses produits en Inde via des revendeurs ou des sites de commerce électronique. En Inde, l'iPhone est assemblé par trois des fabricants sous contrat d'Apple, à savoir Foxconn, Wistron et Pegatron.