Apple : Tim Cook pas encore cuit ?

(Boursier.com) — Fait suffisamment rare pour le signaler, le groupe Apple a raté le consensus de bénéfice trimestriel pour la première fois depuis... 2016, les ventes d'iPhone étant ressorties globalement décevantes après plusieurs années de forte croissance liée au développement rapide du télétravail et à l'enseignement à distance pendant la pandémie de COVID-19 sur fond de déploiement rapide des réseaux de téléphonie mobile 5G.

A l'arrivée, la performance du premier trimestre fiscal du groupe laisse donc à désirer, puisque Apple a aussi annoncé le premier déclin de ses revenus en trois ans et demi, après les problèmes significatifs rencontrés par la chaîne d'approvisionnement en Chine qui ont perturbé les livraisons d'iPhone durant la cruciale saison des fêtes de fin d'année.

Tim Cook se veut rassurant

Apple a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 117,2 milliards de dollars, en baisse de 5% d'une année sur l'autre, et un bénéfice trimestriel par action diluée de 1,88$. "Alors que nous continuons tous à naviguer dans un environnement difficile, nous sommes fiers d'avoir notre meilleure gamme de produits et services à ce jour, et comme toujours, nous restons concentrés sur le long terme et menons avec nos valeurs dans tout ce que nous faisons", a voulu rassurer Tim Cook, le DG d'Apple. "Au cours du trimestre de décembre, nous avons franchi une étape importante et sommes ravis d'annoncer que nous avons maintenant plus de 2 milliards d'appareils actifs dans le cadre de notre base installée croissante".

"Nous avons établi un chiffre d'affaires record de 20,8 milliards de dollars dans notre activité Services, et malgré un environnement macroéconomique difficile et des contraintes d'approvisionnement importantes, nous avons augmenté le chiffre d'affaires total à taux de change constant", a estimé pour sa part Luca Maestri, le directeur financier d'Apple. "Nous avons généré 34 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation et restitué plus de 25 milliards de dollars aux actionnaires au cours du trimestre tout en continuant d'investir dans nos plans de croissance à long terme".

Le conseil d'administration d'Apple a annoncé un dividende en espèces de 0,23$ par action ordinaire, payable le 16 février 2023.