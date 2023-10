Apple : Tim Cook n'a jamais vendu autant de titres en deux ans !

(Boursier.com) — Apple reste sous surveillance à Wall Street, sur des avis très divers de spécialistes. Les experts peinent pour l'instant à évaluer la réelle demande pour les nouveaux smartphones du groupe à la pomme. En attendant, le directeur général du groupe, Tim Cook, vient de céder plus de 510.000 actions pour un montant de 41 millions de dollars après imposition (88 millions de dollars avant impôt), ce qui représente la plus importante cession d'actions Apple de Cook en deux ans. Le dirigeant possède encore près de 3,3 millions d'actions valorisées 565 millions de dollars. Plusieurs autres dirigeants d'Apple ont déclaré d'importantes ventes, dont les vice-présidentes Deidre O'Brien et Katherine Adams, qui ont vendu chacune pour plus de 11 millions de dollars d'actions avant imposition.

Notons que Cook avait empoché 355 millions de dollars en août 2021 sur une importante cession d'actions Apple. Le titre avait ensuite pris plus de 20% en moins de quatre mois, avant de retomber durant l'année boursière 2022 particulièrement difficile pour les grandes valeurs technologiques.