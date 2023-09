Apple : succès pour l'iPhone 15 "basique" ?

(Boursier.com) — Apple reste sous surveillance à Wall Street ce lundi, alors que les débats se poursuivent concernant la demande pour ses nouveaux smartphones. Bloomberg indique ce jour que le modèle de base de l'iPhone 15 prendrait près de deux fois plus longtemps à être livré en comparaison de son prédécesseur de l'an dernier. Cela signalerait donc une forte demande pour le modèle. Aux États-Unis, les utilisateurs doivent ainsi attendre 10 jours pour recevoir le modèle de base, contre six jours pour l'appareil de la génération précédente, selon des données Counterpoint Research citées par Bloomberg. L'iPhone 15 Pro Max haut de gamme a quant à lui augmenté les délais d'attente des précommandes jusqu'à un niveau record, d'après cette même source. "Des mises à niveau importantes des deux modèles ont stimulé une demande renouvelée, même si certaines d'entre elles se sont faites au détriment des autres modèles d'Apple, le 15 Plus et le 15 Pro, qui ont tous les deux vu les temps d'attente diminuer", résume Bloomberg.

En Chine, le plus grand marché étranger d'Apple, les délais d'attente pour la version de base auraient quant à eux quadruplé par rapport à l'année dernière, toujours selon Counterpoint. Cela suggère qu'Apple attire les acheteurs locaux malgré la forte concurrence, notamment celle du Mate 60 Pro de Huawei, et les supposées restrictions chinoises d'utilisation de l'iPhone. "Nous nous attendions à ce que les temps d'attente pour le modèle de base de l'iPhone 15 en Chine soient beaucoup plus faibles, peut-être au même niveau que l'année dernière", a précisé l'analyste Archie Zhang de Counterpoint, cité par Bloomberg. "Et en ce qui concerne l'ultra-premium, le Pro Max reste l'iPhone le plus convoité en Chine, avec de longs délais de livraison qui en témoignent", insiste le spécialiste.