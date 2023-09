Apple : succès en Chine et en Inde ?

(Boursier.com) — Apple connaîtrait un certain succès avec le lancement de sa nouvelle gamme d'iPhone en Chine, selon les premiers échos locaux. Dès 10 heures, heure de Pékin vendredi, les ventes de l'iPhone 15 sur la plateforme JD avaient bondi de 253% par rapport à celles de l'iPhone 14 l'année dernière, indique le site de CNBC, soit 25.000 téléphones déjà vendus. Les médias s'enthousiasment également au sujet des files d'attente à Pékin ou Shanghai pour la sortie des nouveaux smartphones... En Inde cette fois, Apple devrait gagner une plus large part du marché local avec ses appareils iPhone 15 Pro et Pro Max dans le haut de gamme. Le groupe pourrait atteindre 7% des ventes de smartphones en Inde sur la période allant de juillet à décembre, contre 5% au premier semestre 2023. C'est du moins ce qu'indique l'agence Reuters, citant des données partagées en exclusivité par la firme Counterpoint. Les temps d'attente en Inde pour les modèles 15 Pro et Pro Max s'étendent jusqu'à fin octobre, reflétant les tendances observées en Chine et aux États-Unis.

Counterpoint estime que les modèles représenteront 25% des expéditions globales d'iPhone 15 en Inde au quatrième trimestre, une croissance de 4% par rapport à ce que représentaient les modèles haut de gamme de la génération précédente un an plus tôt.