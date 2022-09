Apple submergé par la demande indienne ?

(Boursier.com) — Les revendeurs agréés Apple indiens et les fournisseurs tiers du groupe californien à la pomme auraient reçu une forte demande, indique l'agence locale de presse Indo-Asian News Service (IANS). Citant des sources de l'industrie, IANS rapporte que les revendeurs et les fournisseurs "ont été inondés d'un nombre record de requêtes de précommande" après l'ouverture de la fenêtre de pré-réservation vendredi soir pour l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, nouveaux smartphones du groupe de Cupertino.