Apple sous pression avec la Chine

(Boursier.com) — Apple perd un peu de terrain sur ses sommets historiques en début de séance à Wall Street, alors que selon Bloomberg, de plus en plus d'agences publiques chinoises et d'entreprises d'Etat du pays auraient demandé à leurs salariés de ne pas apporter d'iPhone et d'autres appareils de groupes étrangers au travail. Ainsi, l'interdiction frappant les produits du groupe californien à la pomme à travers les entités gouvernementales chinoises et entreprises d'Etat s'étendrait, de Pékin à Tianjin, avec des directives formelles dans ce sens. Samsung Electronics serait aussi frappé par ces restrictions. Plusieurs entreprises d'État et départements gouvernementaux dans au moins huit provinces auraient demandé à leurs employés au cours des deux derniers mois de n'autoriser que les marques locales, selon des personnes proches du dossier citées par Bloomberg. Il s'agit d'une avancée majeure par rapport à septembre, lorsqu'un petit nombre d'agences à Pékin et Tianjin avaient commencé à demander au personnel de laisser les appareils étrangers chez eux, selon les sources de Bloomberg ayant choisi l'anonymat.

Cet effort nettement plus large et coordonné marque "une accélération spectaculaire de la campagne de Pékin visant à se sevrer de la technologie américaine, coïncidant avec la popularité renaissante de la marque locale Huawei Technologies", constate Bloomberg. L'administration de Xi Jinping a décidé cette année d'étendre l'interdiction des appareils étrangers au-delà des départements les plus sensibles, pour englober beaucoup plus d'agences gouvernementales et même d'entreprises d'État, rappelle encore l'agence.