Apple sous pression, avec l'enquête chinoise sur Foxconn

(Boursier.com) — Apple perd encore un peu de terrain avant bourse à Wall Street ce lundi, alors que les autorités chinoises ont lancé une enquête sur son principal partenaire de production, le groupe taïwanais Foxconn Technology, également l'un des plus importants employeurs chinois. Au cours du week-end, les médias d'État chinois ont indiqué que les régulateurs menaient des contrôles fiscaux et examinaient l'utilisation des terres par Foxconn, la société taïwanaise qui fabrique la grande majorité des iPhone dans ses usines en Chine. Hon Hai Precision Industry Co., branche publique de Foxconn, a déclaré qu'elle allait collaborer avec les autorités. Hier, le journal chinois Global Times avait précisé que des filiales de Foxconn en Chine faisaient l'objet de contrôles fiscaux, les autorités locales s'intéressant en particulier à l'utilisation des terres dans les provinces du Hubei et du Henan.

Des sources de l'agence Reuters indiquent quant à elles que l'enquête a été rendue publique pour des raisons politiques, à l'approche de l'élection présidentielle à Taïwan et alors que Foxconn cherche à diversifier sa production en dehors de la Chine - en Inde en particulier pour le compte d'Apple. Selon l'une des sources de l'agence, l'audit inattendu de Pékin serait une sorte d'avertissement adressé à Foxconn...

Le Wall Street Journal en profite pour souligner la dépendance croissante d'Apple vis-à-vis du groupe chinois rival de Foxconn, Luxshare, sur fond de tensions croissantes entre les Etats-Unis et Pékin.