Apple solide avant la keynote

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Apple , le colosse californien de Cupertino, gagne un peu de terrain ce jour à Wall Street vers les 135$, tout proche de ses sommets historiques avant la keynote baptisée 'Spring Loaded'. Le groupe à la pomme organise donc demain mardi sa présentation. Selon la rumeur insistante, le groupe à la pomme en profiterait pour dévoiler notamment de nouvelles tablettes utilisant des affichages MiniLED au meilleur contraste et des processeurs plus rapides. Un nouvel iPad Pro 12,9 pouces pourrait ainsi être au programme selon Bloomberg. Néanmoins, l'agence rapporte également que les fournisseurs d'Apple auraient du mal à produire l'appareil en question en quantité suffisante. L'offre à la sortie devrait donc être limitée.

Le nouvel iPad Pro serait proposé en deux tailles, mais seule la grande version disposerait de l'affichage amélioré. Le port USB des iPad pourrait octroyer par ailleurs une meilleure compatibilité des tablettes.

Bloomberg croit aussi savoir qu'Apple considèrerait une Apple TV combinée à une enceinte HomePod. L'appareil de streaming permettrait alors de disposer d'une enceinte et d'une caméra pour visioconférence.

D'autres sources évoquent aussi un possible iPad mini modernisé ou des AirPod '3', ainsi que des AirTag capables de géolocaliser précisément des appareils. Des nouveautés concernant les iMac ne sont pas non plus totalement exclues.

La keynote est attendue à l'Apple Park mais devra se dérouler sans la présence physique du public du fait des restrictions sanitaires. Elle serait diffusée en ligne.