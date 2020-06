Apple signe un 3e record d'affilée à Wall Street

(Boursier.com) — Le titre Apple signé mardi un troisième record historique d'affilée à Wall Street, bondissant de 3,16% à 343,99,$ en séance. Selon l'agence 'Bloomberg', la firme à la pomme pourrait annoncer avant la fin du mois son intention de produire elle-même les processeurs équipant ses ordinateurs Mac, qu'elle achetait jusqu'ici à Intel (-0,99%) depuis 2006.

Apple pourrait faite cette annonce lors de sa prochaine conférence des développeurs, qui commencera le 22 juin, selon l'agence. Avant 2006, Apple produisant déjà ses propres puces pour Mac, les processeurs PowerPC, dont l'architecture avait été créée par Apple, IBM et Motorola.

Depuis, Apple a développé une famille de puces ARM, qui équipent déjà ses iPhones et iPad, et qui sont désormais devenues assez rapides et puissantes pour faire tourner des ordinateurs portables. Le premier Mac équipé d'une puce ARM pourrait être commercialisé en 2021, selon Bloomberg.

Apple cherche depuis plusieurs années à réduire sa dépendance par rapport à des fournisseurs tiers pour des composants clés de ses produits. Ainsi, Apple a acquis fin 2019 l'activité de puces modem d'Intel, qui va réduire sa dépendance aux puces modems de Qualcomm (-1,6%).

"Le meilleur pari 5G pour l'année à venir"

Le titre Apple a aussi été soutenu ces derniers jours par une recommandation du courtier Wedbush, qui parie sur le succès des futurs iPhones 5G, attendus cet automne.

Dans une note à ses clients publiée le 4 juin, l'analyste Daniel Ives a estimé que la crise sanitaire actuelle a gonflé à environ 350 millions le nombre d'utilisateurs d'iPhones désormais susceptibles d'être tentés par une montée en gamme. Cette demande latente constitue une opportunité pour Apple de profiter de l'arrivée de la 5G sur son prochain iPhone 12. Ainsi, selon Wedbush, Apple serait "le meilleur pari 5G pour l'année à venir".