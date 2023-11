Apple sauvé par les services au quatrième trimestre

(Boursier.com) — Apple corrigeait de 3,4% après bourse à Wall Street hier soir suite à sa publication financière trimestrielle. Le groupe californien de Cupertino a dépassé les attentes en termes de bénéfice pour son quatrième trimestre fiscal clos fin septembre et réalisé des revenus très légèrement supérieurs aux anticipations de marché. Les ventes d'iPhone sont ressorties en ligne avec le consensus, malgré la faiblesse chinoise - compensée par les Etats-Unis. Les revenus de services ont quant à eux surpris par la vigueur de leur croissance. Les perspectives, en revanche, demeurent assez mitigées, avec une guidance de ventes pour le premier trimestre fiscal juste entamé inférieure aux attentes de Wall Street.

Les revenus du quatrième trimestre 2023 ont été de 89,5 milliards de dollars, en retrait de 1% en glissement annuel, soit un quatrième trimestre consécutif sans croissance pour le groupe à la pomme. Le consensus était de 89,3 milliards. Le bénéfice par action a augmenté de 13% à 1,46$ contre 1,39$ de consensus. Le directeur général d'Apple, Tim Cook, souligne le record de ventes de l'iPhone pour un quatrième trimestre fiscal et les revenus historiques des services. "Nous disposons désormais de notre lineup de produits le plus fort jamais affiché avant la saison des fêtes, comprenant la gamme iPhone 15 et nos premiers modèles Apple Watch neutres en carbone, une étape majeure dans nos efforts visant à rendre tous les produits Apple neutres en carbone d'ici 2030". Cook souligne aussi la réussite en Chine de la dernière gamme iPhone, alors que les revenus chinois du groupe ont pourtant déçu sur le trimestre clos. Le dirigeant constate pourtant un trimestre record pour l'iPhone dans la région, tentant d'apaiser les inquiétudes alors qu'Apple fait face sur le marché chinois à la rude concurrence de Huawei.

Le directeur financier Luca Maestri a précisé pour sa part qu'au dernier trimestre calendaire, premier trimestre fiscal, les ventes devraient être comparables à celles de l'an dernier. Cette perspective n'a pas enthousiasmé les opérateurs, d'autant que le titre Apple prend 37% depuis le début de l'année, laissant peu de marge d'erreur.

Pour le trimestre écoulé, Apple a donc dévoilé des ventes et profits supérieurs aux prévisions, avec surtout les revenus de services, compensant la faiblesse des Mac et iPad, ainsi que la performance chinoise puisque les revenus trimestriels en Chine ont décliné de 2,5%. Cook a aussi mentionné des problèmes d'approvisionnement pour les derniers modèles d'iPhone... Dans le détail du chiffre d'affaires, les revenus iPhone ont été de 43,8 milliards de dollars (+3%), comme attendu, tandis que les revenus Mac ont raté le consensus à 7,6 milliards de dollars, chutant d'un tiers (-34%). L'iPad a généré 6,4 milliards de dollars de ventes (-10%), les Wearables (Apple Watch) 9,3 milliards (-3%) et les services 22,3 milliards de dollars (+16% !). La marge brute a totalisé 45,2% sur la période close, supérieure aux attentes avec la force des services.

Les ventes chinoises sur le trimestre écoulé ont régressé à 15,1 milliards de dollars contre 15,5 milliards un an plus tôt. Cook a noté qu'en tenant compte des taux de change, l'activité d'Apple en Chine aurait augmenté en rythme annuel. "Nous avons établi en Chine continentale un record trimestriel pour l'iPhone", a affirmé à Reuters le dirigeant d'Apple.