Apple sauve l'honneur des GAFAM !

(Boursier.com) — Apple n'a certes pas fait autant d'étincelles que d'ordinaire hier soir, à l'occasion de sa publication trimestrielle à Wall Street, mais le groupe californien à la pomme a tout de même le mérite de dépasser les attentes de marché et parvient à afficher un trimestre record. Le titre hésitait après bourse, plongeant initialement sur des performances jugées un peu courtes concernant l'iPhone ou les services, avant de repasser timidement dans le vert. La performance du groupe est ressortie résiliente, bien plus que celles des autres 'GAFAM', Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft, tous sanctionnés durement cette semaine en bourse. Notons néanmoins que le groupe de Cupertino s'est refusé à fournir des prévisions pour le premier trimestre fiscal, qui correspond au quatrième trimestre calendaire et donc à la période des fêtes.

Apple a dévoilé hier soir des revenus trimestriels de 90,1 milliards de dollars, en augmentation de 8% en glissement annuel, à comparer à un consensus de 88,9 milliards de dollars. Le bénéfice net a été de 1,29$ par titre, en hausse de 4%, contre 1,27$ de consensus. Malgré les effets de change significativement négatifs, le groupe a donc fait mieux que prévu. Notons néanmoins que les ventes d'iPhone sur la période du quatrième trimestre fiscal se sont établies à 42,6 milliards de dollars, moins que les 43,2 milliards espérés en moyenne par les spécialistes. Luca Maestri, le directeur financier du groupe, préfère quant à lui noter que ces revenus de l'iPhone ont établi un nouveau record pour un trimestre de septembre, en croissance de 10% en glissement annuel.

Le trimestre a été soutenu en termes de revenus par le segment Mac, avec l'introduction estivale de nouveaux MacBook Air et Pro. Pour le trimestre de septembre, Apple a affiché une marge brute de 43,3%, un record également sur la période. Les ventes d'iPad sur le trimestre ont été de 7,2 milliards, inférieures aux attentes, alors que les revenus des wearables comprenant l'Airpod ont battu le consensus à 9,7 milliards. L'activité services a représenté 19,2 milliards de dollars contre plus de 20 milliards de consensus. Le groupe affiche désormais 900 millions d'abonnés payants à ses services, contre 860 millions sur le précédent trimestre. Le management d'Apple a évoqué à ce sujet une certaine faiblesse dans la publicité digitale et le gaming... En Chine, Apple a affiché sur le quatrième trimestre fiscal des revenus de 15,5 milliards de dollars, contre 14,6 milliards un trimestre avant.

Le groupe affiche des revenus de 394,3 milliards de dollars sur l'exercice clos, une croissance de 8%, pour un bpa dilué de 6,11$ en hausse de 9%. "Nos résultats record du trimestre de septembre continuent de démontrer notre capacité à exécuter efficacement malgré un contexte macroéconomique difficile et volatil", a déclaré Luca Maestri. "Nous avons continué à investir dans nos plans de croissance à long terme, généré plus de 24 milliards de dollars de flux de trésorerie et restitué plus de 29 milliards de dollars à nos actionnaires au cours du trimestre. La force de notre écosystème, la fidélité inégalée de nos clients et nos ventes record ont propulsé notre base active d'appareils installés à un nouveau niveau record. Ce trimestre a clôturé une autre année record pour Apple, avec un chiffre d'affaires en croissance de plus de 28 milliards de dollars et un flux de trésorerie d'exploitation en hausse de 18 milliards de dollars par rapport à l'année dernière".

Le conseil d'administration d'Apple a déclaré un dividende en espèces de 0,23$ par action ordinaire de la société. Le dividende est payable le 10 novembre 2022 aux actionnaires inscrits à la clôture du 7 novembre.