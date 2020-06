Apple s'affranchit d'Intel et bat de nouveaux records en Bourse

(Boursier.com) — Le titre Apple a bondi de 2,62% lundi, à 358,87$, signant un nouveau record historique à Wall Street. La firme à la pomme vient d'annoncer, à l'occasion de sa conférence annuelle des développeurs, qu'elle allait désormais produire elle-même les processeurs équipant ses ordinateurs Mac, qu'elle achetait à Intel (+0,79%) depuis 2006.

Avant son accord avec Intel, Apple produisait déjà ses propres puces pour Mac, les processeurs PowerPC, dont l'architecture avait été créée par Apple, IBM et Motorola. Ces dernières années, Apple était revenu dans le secteur des processeurs, en développant une famille de puces ARM, qui équipent déjà ses iPhones et iPad, et qui sont désormais devenues assez rapides et puissantes pour faire tourner des ordinateurs portables.

La nouvelle puce pour ordinateur, baptisée Apple Silicon, sera donc basée sur cette architecture ARM, a précisé Apple, qui prévoit de commercialiser le premier Mac équipé de cette puce d'ici à la fin de l'année. La transition vers cette nouvelle architecture devrait être achevée dans environ deux ans, a précisé le groupe.

Une nouvelle ère majeure pour Apple, selon Tim Cook

S'exprimant lundi lors de sa traditionnelle conférence pour les développeurs (WWDC) à San Francisco, Tim Cook, le directeur général de la firme californienne, a déclaré que la nouvelle transition marquait une "nouvelle ère majeure" pour Apple.

Le fabricant de l'iPhone cherche depuis plusieurs années à réduire sa dépendance par rapport à des fournisseurs tiers pour des composants clés de ses produits. Ainsi, Apple a acquis fin 2019 l'activité de puces modem d'Intel, qui va réduire sa dépendance aux modems de Qualcomm (+0,36%).

L'iPhone qui fait office de clé de voiture

Le groupe californien a également présenté lundi plusieurs innovations pour ses systèmes d'exploitation mobiles qui mettent notamment l'accent sur la protection de la vie privée.

Parmi les nouveautés notables figurent Carkey, qui permet de transformer un iPhone en clé virtuelle de voiture, et de partager le véhicule avec des membres de sa famille. La BMW série 5 sera le premier véhicule compatible avec cette fonction.

Le groupe a également mis à jour son logiciel de cartographie Plans, qui indique désormais les bornes de recharge pour véhicules électriques. BMW et Ford Motor seront les premiers constructeurs à y adhérer.