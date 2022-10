Apple : retour des rumeurs sur l'iPhone 14, faut-il s'alarmer ?

(Boursier.com) — Apple a très bien résisté hier soir à Wall Street au retour des rumeurs concernant une potentielle réduction des chiffres de production de son iPhone 14 Plus. 'The Information' a ainsi rapporté que le groupe californien à la pomme aurait abaissé ses objectifs de production du smartphone face à une faible demande. Durant les récentes semaines, les spécialistes de la place avaient déjà noté que les consommateurs semblaient plus intéressés par l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, versions les plus chères de la nouvelle gamme. Les ventes auraient été plus limitées sur les modèles d'entrée de gamme et le plus large iPhone 14 Plus. Le groupe de Cupertino aurait donc réduit ses plans de production de l'iPhone 14 Plus quelques semaines après le début des expéditions, réévaluant la demande pour le modèle de milieu de gamme, a rapporté mardi The Information, citant deux personnes impliquées dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple.

Le géant technologique américain aurait par ailleurs demandé à au moins un fabricant en Chine d'arrêter immédiatement la production de composants pour iPhone 14 Plus... La décision intervient à un moment où le marché mondial des smartphones s'est affaibli, reculant de 9% au troisième trimestre, en glissement annuel. L'iPhone 14 Plus, qui fait partie d'une nouvelle gamme annoncée le 7 septembre, se positionne comme une alternative moins chère à ses modèles iPhone Pro et a commencé à être expédié aux clients le 7 octobre. Le mois dernier, Apple aurait déjà abandonné ses plans d'augmentation de la production des nouveaux modèles d'iPhone, l'augmentation anticipée de la demande ne s'étant pas matérialisée.