Apple : résultats record et nouveau sommet pour le titre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'action Apple a franchi un nouveau record mercredi, terminant à 324,34$ (+2%) au lendemain de la publication des résultats de son 1er trimestre fiscal, achevé fin décembre, qui se sont avérés encore plus stellaire que l'espéraient les analystes. Les ventes et les bénéfices du fabricant de l'iPhone ont atteint des niveaux record et ont nettement dépassé le consensus des analystes.

Pour le trimestre octobre-décembre 2019, la firme à la pomme a ainsi dégagé un bénéfice net de 22,24 milliards de dollars, soit 4,99$ par action, en hausse de 11,4% par rapport aux 19,97 Mds$ affichés pendant la même période de 2018 (4,18$ par action). Le consensus attendait un bénéfice par action de 4,54$.

Les ventes se sont élevées à 91,82 milliards de dollars, contre 84,31 Mds$ un an plus tôt (+9,5%), dépassant pour la première fois le seuil des 90 Mds$. Le consensus tablait sur des revenus de 88,45 milliards de dollars.

Le groupe basé à Cupertino en Californie a également fait des prévisions supérieures aux prévisions des analystes. Apple s'attend a des ventes de 63 à 67 Mds$ pour le trimestre en cours contre 62,41 Mds$ prévu par le consensus.

Des ventes d'iPhones vigoureuses, les services un peu justes

Dans le détail, au 1er trimestre fiscal, les ventes d'iPhones ont atteint 55,96 Mds$, en hausse de 7% et très supérieures aux attentes de 51,38 Md$. L'iPhone représente encore 61% des revenus du groupe, dont l'objectif est pourtant de diminuer progressivement cette part en faveur des services.

Les ventes de produits portables et accessoires (dont les AirPods, l'Apple Watch et le HomePod), ont bondi de 37% à 10,01 Mds$, là aussi supérieures aux attentes (9,85 Mds$).

Les services (App Store, musique, jeux et Apple TV+) ont aussi vu leurs revenus grimper, de 17%, pour atteindre 12,72 Mds$, un niveau toutefois légèrement inférieur aux attentes (13,06 Mds$, selon le consensus Factset).

Les ventes trimestrielles d'Apple dans la zone chinoise (dont Hong Kong) ont progressé de 3% sur un an à 13,58 Mds$. Le groupe n'a pas évoqué dans son communiqué d'éventuels problèmes liés à l'épidémie de coronavirus en Chine, où le groupe fait fabriquer ses produits. Mardi matin, le journal japonais 'Nikkei' affirmait que le groupe américain avait demandé à ses fournisseurs de fabriquer jusqu'à 10% d'iPhones supplémentaires au premier semestre 2020.

Le coronavirus affecte les sous-traitants chinois d'Apple

Apple n'a pas évoqué le coronavirus dans son communiqué, mais son directeur général Tim Cook a ensuite indiqué sur 'CNBC' qu'Apple surveillait de près la situation en Chine, et avait élargi la fourchette de revenus attendus pour le trimestre en cours (63 et 67 milliards de dollars). Presque toute la production de la firme à la pomme s'effectue en Chine via ses deux plus grands sous-traitants, les taïwanais Foxconn et Pegatron Technology.

Tim Cook a également dit qu'Apple dispose de fournisseurs à Wuhan, zone où est apparu coronavirus, mais a précisé qu'il s'agit de "sources alternatives". En ce qui concerne les sources d'approvisionnement situées en dehors de la région de Wuhan, "l'impact est moins clair pour le moment. La réouverture de ces usines après le Nouvel An chinois a été reportée de la fin de ce mois au 10 février, selon l'emplacement du fournisseur", a précisé Tim Cook. Le patron d'Apple a aussi indiqué qu'Apple a fermé un seul de des 42 Apple Stores en Chine. Les autres boutiques ferment plus tôt chaque jour, et souffrent d'une baisse de fréquentation depuis l'apparition du coronavirus.