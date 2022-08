Apple représentait près de 40% du portefeuille actions de Berkshire à fin juin

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway, la firme d'investissement de Warren Buffett s'est encore renforcée sur le dossier Apple avec 3,9 millions de titres supplémentaires sur le trimestre clos fin juin, ce qui portait alors le montant de la participation à 125 milliards de dollars et représentait près de 40% des investissements sur les actions de la firme. Il s'agit évidemment de la première position en montant de Berkshire, devant Bank of America, Coca-Cola, Chevron (dossier sur lequel Berkshire s'est aussi renforcé) et American Express. Ces déclarations de mouvements du trimestre dernier ont fait ressortir des renforcements sur les valeurs Apple, Paramount, Activision Blizzard, Occidental Petroleum et Chevron notamment, mais aussi des ventes, sur les dossiers General Motors ou Verizon. La position sur Verizon a été ainsi complètement débouclée. La firme a cédé 9 millions de titres GM ramenant ses parts à moins de 53 millions d'actions.