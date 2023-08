Apple : rendez-vous le 12 septembre

(Boursier.com) — Apple présentera son iPhone 15 le 12 septembre prochain. La firme à la pomme a dévoilé la date de sa prochaine 'keynote' sur son site Web. L'événement aura lieu au Steve Jobs Theater, au siège de Cupertino, en Californie. Selon toute vraisemblance, Apple dévoilera donc sa dernière série d'iPhone ainsi que ses nouvelles 'smartwatches'. La nouvelle gamme de montres intelligentes (Apple Watch 9) pourrait être dotée d'un nouveau processeur basé sur la puce A15 Bionic d'Apple, déjà utilisée dans les modèles d'iPhone précédents, et dont les performances seraient accrues.

Concernant l'iPhone, la série 15 devrait comprendre deux modèles d'entrée de gamme et deux modèles plus luxueux. Les appareils les moins chers, probablement appelés iPhone 15 et 15 Plus, bénéficieront de certaines capacités des modèles Pro de l'année dernière - la puce A16, l'interface Dynamic Island et une caméra arrière de 48 mégapixels - mais conserveront le design actuel. Des changements plus importants seraient à prévoir sur les modèles haut de gamme, notamment un cadre redessiné utilisant du titane au lieu de l'acier inoxydable, des bordures beaucoup plus fines autour de l'écran et un processeur A17, croit savoir 'Bloomberg'. Les quatre iPhones disposeront par ailleurs d'un port de chargement USB-Cpour se conformer aux nouvelles réglementations de l'Union européenne.

Alors qu'Apple a vu ses ventes chuter pendant trois trimestres consécutifs, la société étant confrontée à une demande fragile pour ses Smartphones et autres appareils, les nouveaux produits devraient permettre de donner un coup de fouet à la société avant la période des fêtes. Ensemble, l'iPhone et l'Apple Watch génèrent la majorité des revenus du géant de la technologie. Apple propose généralement de nouveaux iPhones en précommande le vendredi après leur présentation et commence à les livrer aux clients et aux magasins une semaine plus tard.