Apple : rendez-vous ce mardi soir pour des résultats record ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Apple s'apprête à dévoiler ce mardi soir après la clôture de Wall Street les résultats de son 1er trimestre fiscal, achevé fin décembre. Les attentes des investisseurs sont élevées pour ce trimestre de fêtes de fin d'année, le marché ayant propulsé l'action Apple à des sommets historiques ces dernières semaines. Les consensus d'analystes tablent sur des ventes et des bénéfices record, soutenus par les ventes de services et d'accessoires, notamment le très populaire AirPod, ainsi que des solides ventes de la nouvelle gamme d'iPhones 11.

La situation contraste avec l'an dernier, où Apple avait émis, le 2 janvier 2019, un avertissement sur ses ventes, une première depuis près de 20 ans, évoquant la faiblesse des marchés émergents, particulièrement en Chine. Depuis, le groupe est toutefois reparti de l'avant, grâce à l'iPhone 11 et au lancement de son service de vidéo en streaming Apple TV+. En un an, le cours de Bourse de la firme à la pomme a plus que doublé et sa capitalisation boursière, volant de record en record, a dépassé récemment les 1.400 milliards de dollars.

Lundi, le titre a cependant flanché (-2,9%) dans un contexte d'inquiétude au sujet du coronavirus chinois, qui pourrait affecter les ventes du géant des smartphones si la maladie continue de se propager en Chine et ailleurs. Le cycle de production d'Apple, qui sous-traite la fabrication à des entreprises chinoises et asiatiques, pourrait aussi être désorganisé par le virus. Mardi, l'action Apple reprenait cependant 1,7% en séance à 314,37$.

Une croissance désormais tirée par les services et les accessoires

Pour le trimestre octobre-décembre 2019, le consensus établi par le cabinet Factset table sur des ventes de 88,45 milliards de dollars, ce qui serait un record, et représenterait une hausse de 5% par rapport à la même période de 2019 (84,31 Mds$). Le bénéfice par action est attendu à 4,54$ (ce qui serait aussi un record), contre 4,18$ un an plus tôt.

Le chiffre d'affaire provenant des ventes d'iPhones devrait croître légèrement de l'ordre de 1% pour atteindre 51,38$ (soit 58% des ventes totales), tandis que les ventes de iPad (6,73 Mds$) et d'iMac (7,18 Mds$) seraient elles aussi proches de celles de l'an passé.

La croissance des ventes devrait essentiellement provenir des produits portables et accessoires (dont les AirPods, l'Apple Watch et le HomePod), qui devraient bondir de 35% et frôler les 10 Mds$ à 9,85 Mds$. Les services (App Store, musique, jeux et Apple TV+) devraient aux aussi voir leurs revenus grimper, d'environ 20%, pour atteindre un niveau record de 13,06 Mds$, selon Factset.

AppleTV+ aurait déjà plus de 33 millions de clients

Les ventes de fin d'année des nouveaux smartphones de la nouvelle gamme iPhone 11 seront scrutés ainsi que celle des écouteurs sans fil AirPods, qui rencontrent un grand succès, et les ventes en Chine, qui sont elles aussi attendues robustes. Les rumeurs de marchés évoquent désormais le lancement de la première génération de smartphones 5G de la firme à la pomme pour la fin 2020, précédé au printemps du lancement d'un smartphone de moyenne gamme.

Les investisseurs seront aussi à l'affût de données concernant AppleTV+, au sujet duquel Apple a très peu communiqué depuis son lancement en novembre. Selon le cabinet Ampere Analysis, cité par le 'Wall Street Journal', Apple compterait déjà 33,6 millions d'abonnés à Apple TV+ à la fin 2019, ce qui le placerait à la 3e place derrière le leader Netflix (61,3 millions) et Amazon Prime Video (42,2 millions), mais devant Hulu (31,8) et Disney+ (23,2).

Ces chiffres sont toutefois à relativiser dans la mesure où le groupe a offert des abonnements d'essai gratuits à tous les acheteurs d'un appareil Apple neuf (iPhone, iPad, iMac). Il s'agira donc de mesurer combien de ces essais se transformeront par la suite en abonnements payants.