Apple remonte avec l'optimisme prudent de Foxconn

(Boursier.com) — Apple , malmené ces derniers jours sur des rumeurs concernant l'abandon de plans d'augmentation de production de l'iPhone 14, regagne un peu d'étoffe à Wall Street. La première capitalisation boursière mondiale est remontée hier soir de 3,1%, et prend encore 1,7% avant bourse ce mardi. Le Taïwanais Foxconn, plus grand fabricant mondial d'électronique sous contrat, a déclaré en effet ce mardi qu'il était "prudemment optimiste" quant à ses perspectives de revenus pour le quatrième trimestre, après avoir annoncé des ventes record en septembre. La firme taïwanaise compte parmi les grands fournisseurs d'Apple. Elle se dit donc optimiste quant aux perspectives pour les trois derniers mois de 2022, confirmant ses prévisions de croissance pour l'année entière données en août. Le management prévient tout de même que la dynamique de l'inflation, la pandémie et la chaîne d'approvisionnement doivent encore être surveillées de près.

L'ex-Hon Hai Precision Industry Co Ltd indique que ses revenus de septembre et du troisième trimestre ont respectivement augmenté de 40,4% et de 24,4% en glissement annuel, atteignant des records et dépassant les attentes. Les revenus de l'électronique grand public, comprenant l'activité smartphones, ont affiché une forte croissance à deux chiffres au troisième trimestre, grâce aux lancements de nouveaux produits et à une production de masse fluide. Le nouvel iPhone 14 d'Apple a été mis en vente le mois dernier. Foxconn, précédemment aux prises avec les blocages covid et le rationnement de l'électricité en Chine perturbant la chaîne d'approvisionnement, avait anticipé une stabilité des revenus pour le troisième trimestre pour l'électronique grand public. La popularité des nouveaux iPhone haut de gamme pourrait encore stimuler les activités de Foxconn, tandis que la demande continue de serveurs des principaux clients, y compris Amazon, contrecarrerait également les vents contraires de l'industrie. C'est du moins l'avis de certains analystes, qui reste à confirmer avant la cruciale période des fêtes de fin d'année. La publication du groupe fournit quoi qu'il en soit un éclairage plus positif, apaisant partiellement les craintes sur la demande en iPhone.