Apple réduirait sa production d'iPad pour favoriser l'iPhone 13

(Boursier.com) — Apple , géant technologique américain désormais devancé de très peu par Microsoft au rang de première capitalisation boursière mondiale, aurait fortement réduit la production de ses tablettes iPad afin de consacrer davantage de composants à la production de l'iPhone 13, a indiqué ce jour le journal Nikkei, citant des sources non identifiées. Cela signalerait un impact plus important que prévu de la pénurie mondiale de semi-conducteurs pour le groupe californien à la pomme. Le quotidien japonais précise sur son site internet que la production de l'iPad aurait été réduite de moitié au cours des deux derniers mois par rapport au volume initialement prévu. En outre, des composants qui devaient être alloués à la production de modèles plus anciens de l'iPhone ont aussi été redirigés vers la production de l'iPhone 13.

La production de l'iPhone a été soumise à des pressions liées à la fermeture d'usines en Asie et à la demande élevée au deuxième semestre, rappelle Reuters, soulignant que le groupe de Cupertino a mieux géré les soucis d'approvisionnement que de nombreuses compagnies grâce à sa puissance d'achat et ses accords de longue durée avec des concepteurs de puces.