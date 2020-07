Apple redevient la première capitalisation mondiale

Apple redevient la première capitalisation mondiale









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Apple a terminé sur un nouveau sommet historique vendredi à Wall Street à 383,68$, reprenant sa place de première capitalisation mondiale avec 1.663 Mds$ devant Microsoft (1.620 Mds$) et Amazon (1.596 Mds$). Loin de s'inquiéter de la (re)fermeture de plus d'un Apple Store américain sur quatre ces dernières semaines, pour cause de flambée des cas de coronavirus dans plus de la moitié des 50 Etats américains, la firme à la pomme a repris la main sur le Nasdaq US ! Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan conseille toujours le dossier à l'achat...

Le groupe californien a présenté il y a quelques jours plusieurs innovations pour ses systèmes d'exploitation mobiles qui mettent notamment l'accent sur la protection de la vie privée : Parmi les nouveautés notables figurent Carkey, qui permet de transformer un iPhone en clé virtuelle de voiture, et de partager le véhicule avec des membres de sa famille. La 'BMW série 5' sera le premier véhicule compatible avec cette fonction.

Le groupe a également mis à jour son logiciel de cartographie Plans, qui indique désormais les bornes de recharge pour véhicules électriques. BMW et Ford Motor seront les premiers constructeurs à y adhérer...