Apple rate complètement le consensus, du jamais vu en 7 ans !

(Boursier.com) — Apple a raté le consensus de bénéfice trimestriel pour la première fois depuis 2016, les ventes d'iPhone étant ressorties très décevantes ! Le titre résistait relativement bien après bourse à Wall Street hier soir, en retrait de 3%. Le groupe californien à la pomme livrait il est vrai par ailleurs des prévisions plutôt confiantes. Quoi qu'il en soit, la performance du premier trimestre fiscal laisse à désirer, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque le groupe de Tim Cook a aussi annoncé le premier déclin de ses revenus en trois ans et demi, après les problèmes significatifs de chaîne d'approvisionnement en Chine ayant perturbé les livraisons d'iPhone durant la cruciale saison des fêtes de fin d'année. Fort heureusement, le groupe travaille à réduire sa dépendance vis-à-vis de la production chinoise, mais cela prendra du temps.

Apple a annoncé hier soir les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2023 clos le 31 décembre 2022. La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 117,2 milliards de dollars, en baisse de 5% d'une année sur l'autre, et un bénéfice trimestriel par action diluée de 1,88$. "Alors que nous continuons tous à naviguer dans un environnement difficile, nous sommes fiers d'avoir notre meilleure gamme de produits et services à ce jour, et comme toujours, nous restons concentrés sur le long terme et menons avec nos valeurs dans tout ce que nous faisons", a déclaré Tim Cook, DG d'Apple. "Au cours du trimestre de décembre, nous avons franchi une étape importante et sommes ravis d'annoncer que nous avons maintenant plus de 2 milliards d'appareils actifs dans le cadre de notre base installée croissante".

"Nous avons établi un chiffre d'affaires record de 20,8 milliards de dollars dans notre activité Services, et malgré un environnement macroéconomique difficile et des contraintes d'approvisionnement importantes, nous avons augmenté le chiffre d'affaires total à taux de change constant", a déclaré Luca Maestri, directeur financier d'Apple. "Nous avons généré 34 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation et restitué plus de 25 milliards de dollars aux actionnaires au cours du trimestre tout en continuant d'investir dans nos plans de croissance à long terme".

Le conseil d'administration d'Apple a déclaré un dividende en espèces de 0,23$ par action ordinaire, payable le 16 février 2023 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 13 février 2023.

Les revenus 'iPhone' d'Apple sur le trimestre clos ont chuté à 65,8 milliards de dollars, contre 71,6 milliards un an plus tôt et 67,8 milliards de dollars pour le consensus FactSet ! Apple avait certes prévenu dès novembre que ses livraison d'iPhone 14 Pro et Pro Max allaient être impactées par les contraintes de production sur le site majeur de Foxconn en Chine, mais la déception est encore plus importante que prévu. Tim Cook a voulu quant à lui rassurer durant la conférence de présentation des résultats, assurant qu'Apple aurait pu afficher de la croissance sur les iPhone sans ces perturbations. Il estime néanmoins très difficile de prédire si la firme sera en mesure de récupérer les ventes perdues.

Les opérateurs ne trouveront pas de réconfort dans les ventes Mac, qui ont chuté à 7,7 milliards de dollars contre 10,9 milliards un an avant. Le consensus était de 9,4 milliards selon FactSet. Le segment iPad résiste quant à lui avec des revenus de 9,4 milliards, contre 7,3 milliards un an avant et 7,8 milliards de consensus, bénéficiant des nouveaux lancements et de la base de comparaison. Le segment wearables, maison et accessoires a réalisé des ventes de 13,5 milliards, contre 14,7 milliards un an avant et 15,3 milliards de consensus. Les revenus de services, enfin, ont été de 20,8 milliards, contre 19,5 milliards un an plus tôt et 20,4 milliards de consensus FactSet.

Ainsi, le chiffre d'affaires total, à 117,2 milliards de dollars contre 123,9 milliards un an plus tôt, rate le consensus qui était de 121,4 milliards. Depuis le début de l'année 2018, Apple n'avait raté que par deux fois les attentes de revenus. La baisse de 5,5% des revenus est par ailleurs la plus importante depuis le trimestre clos en septembre 2016.

Apple a aussi déçu hier soir en termes de rentabilité. Le bénéfice est ressorti à 30 milliards de dollars soit 1,88$ par titre, contre 34,6 milliards de dollars un an avant. Le consensus était de 1,94$ de bénéfice par action.

Maestri a évoqué des vents contraires importants en matière de change, des contraintes d'approvisionnement sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max et un environnement macroéconomique difficile, à propos de la performance sur les ventes d'iPhone. La croissance de Mac a été affectée négativement par les conditions économiques, les pressions monétaires et les comparaisons difficiles avec l'année précédente, a ajouté le dirigeant. Les dirigeants d'Apple ont une fois de plus refusé de fournir des prévisions financières traditionnelles, bien que Maestri ait indiqué qu'il s'attendait à ce que la performance des revenus d'Apple d'une année sur l'autre au cours du trimestre de mars soit similaire à celle du trimestre de décembre. Cela marquerait en fait une sorte d'accélération, a-t-il dit, puisque le trimestre de décembre avait bénéficié d'une semaine supplémentaire.