Apple : rassure, l'iPhone gagne du terrain grâce aux émergents

(Boursier.com) — Apple résiste à la baisse du marché des Smartphones ! Dernier Gafam à publier ses comptes trimestriels, le groupe de Cupertino a agréablement surpris en annonçant un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes du marché, les ventes d'iPhones ayant progressé malgré le ralentissement économique mondial. La firme à la pomme a dégagé sur les trois premiers mois de l'année, soit son deuxième trimestre fiscal, un profit de 24 milliards de dollars soit 1,52 dollar par titre, stable sur un an. Le consensus tablait sur un bpa de 1,43$. Les revenus ont reculé de 2,5% à 94,84 Mds$ mais ressortent supérieurs aux attentes des analystes, qui prévoyaient une baisse de 4,4%. La marge brute s'est élevée à 41,98 Mds$ (-1,4%), contre 40,98 Mds$ de consensus.

Les ventes d'iPhones ont progressé de 1,5%, pour atteindre 51,3 milliards de dollars, alors même que les livraisons mondiales de smartphones ont chuté de 13% de janvier à mars, selon le cabinet d'études Canalys, dont les données ont montré qu'Apple a gagné des parts de marché face aux téléphones Android. Apple a déclaré avoir établi des records de ventes dans plusieurs pays d'Asie du Sud, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. "Nous déployons des efforts sur un certain nombre de ces marchés et voyons vraiment, en particulier compte tenu de notre faible part et de la dynamique de la démographie, une excellente opportunité pour nous sur ces marchés", a déclaré Tim Cook aux investisseurs lors de la conférence de présentation.

L'Inde semble notamment être le nouvel eldorado d'Apple. La société a récemment ouvert ses deux premiers magasins de détail dans le pays, à Mumbai et à Delhi, et bien qu'Apple ne divulgue pas ses revenus pour le pays, le dirigeant a déclaré qu'elle avait établi un record trimestriel et que la croissance en pourcentage était à deux chiffres et très forte d'une année sur l'autre. "Il y a beaucoup de gens qui entrent dans la classe moyenne, et j'ai vraiment le sentiment que l'Inde est à un point de basculement, et c'est formidable d'être là". Pour Apple, vendre un iPhone sur un marché émergent représente plus que la vente d'un seul appareil - cela représente la possibilité de rendre les consommateurs accros aux appareils et services Apple au fil du temps.

Les revenus tirés de l'iPad ont reculé de 13% à 6,67 milliards de dollars, en ligne avec les attentes, alors que ceux de la division Mac ont chuté de 31% à 7,17 milliards de dollars, contre 7,7 Mds$ de consensus. Les recettes de la branche 'maison, vêtements et accessoires', qui comprend les AirPods, l'Apple Watch et le décodeur TV ont diminué de moins de 1% à 8,76 milliards de dollars, contre 8,5 Mds$ de consensus. Enfin, celles des activité de services, qui comprennent iCloud, Apple Music, l'App Store et le service de streaming TV+, ont atteint 20,91 milliards de dollars, manquant des estimations de 21,1 Mds$, malgré une hausse de 5,5% par rapport à l'année précédente.

Apple a précisé que ses revenus sur le trimestre en cours diminueront à un rythme similaire à celui du dernier trimestre, ce qui suggère une baisse d'environ 3%. La société a également déclaré qu'elle continuerait à subir un impact négatif des taux de change.

Le groupe californien a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé le versement d'un dividende de 0,24 dollar par action alors qu'un nouveau plan de rachat de titres de 90 Mds$ va être mis en place.