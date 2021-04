Apple présente de nouveaux iMac et iPad avec des puces maison

(Boursier.com) — Lors de sa "keynote" de printemps organisée ce mardi depuis son siège californien, Apple a présenté un nouvel ordinateur de bureau iMac et une nouvelle tablette iPad Pro, tous deux équipés de processeurs "Apple M1" développés en interne par la firme à la pomme.

Selon Apple, la nouvelle puce (qui remplace celles d'Intel qui équipaient les précédents iMac) permettra notamment à l'iMac d'être mieux ventilé sans émettre de bruit. La machine sera vendue dans des versions à 1.449 euros, 1.669 euros et 1.899 euros, qui seront disponibles à la mi-mai, avec des précommandes possibles dès le 30 avril. Les ventes de Mac, qui avaient stagné entre 2017 et 2019, sont reparties de l'avant en 2020 pendant la crise du coronavirus, qui a fait bondir le télétravail et l'enseignement à la maison, faisant gonfler la demande d'ordinateurs de bureau.

Apple a aussi présenté un nouvel iPad Pro doté de la puce "M1", compatible avec la 5G et équipé d'un écran mini-LED. Selon la firme de Cupertino, la tablette est 1.500 fois plus puissante que la précédente génération en termes de puissance graphique. Cet iPad Pro a aussi une capacité de stockage accrue, l'un des modèles disposant d'un disque "SSD" allant jusqu'à 2 To, une première pour une tablette. Côté prix, l'iPad Pro sera vendu à partir de 899 euros pour la version 11 pouces et de 1.219 euros pour la version 12,9 pouces.

Le géant californien avait déjà annoncé trois machines avec une puce M1 : un Mac mini, un MacBook Air et un MacBook Pro.

Des Airtags pour retrouver ses objets égarés ou volés

Apple a aussi lancé pour la première fois des Airtags, des petites balises bluetooth capables de géolocaliser précisément des appareils, qui seront vendues à partir de 35 euros. Un peu plus grands qu'une capsule de bière, l'Airtag se fixe à n'importe quel objet et permet de le localiser dans l'écosystème Apple en cas de perte ou de vol.

La compagnie a aussi annoncé un projet d'amélioration de l'utilisation de sa carte de paiement Apple Card, ainsi qu'une refonte de son application de podcasts, qui sera disponible en mai.

Après ces annonces de produits, Apple tiendra comme chaque année sa conférence destinée aux développeurs (la "WWDC developer confab") qui débutera le 7 juin cette année. L'occasion pour le groupe de mettre à jour ses systèmes d'exploitation et peut-être de faire de nouvelles annonces produits.