Apple poursuit sa chute avec la Chine !

(Boursier.com) — Apple cède encore 2% avant bourse à Wall Street, au lendemain d'une chute de 3,6%. La présentation tant attendue du 12 septembre et le fameux iPhone 15 sont éclipsés par l'actualité chinoise. Ainsi, Pékin entendrait étendre son interdiction de l'usage de l'iPhone dans les départements sensibles aux agences soutenues par le gouvernement et aux compagnies d'Etat, selon Bloomberg, qui évoque fort logiquement des challenges accrus pour le Californien de Cupertino. La Chine étant le premier marché étranger d'Apple et restant sa base mondiale de production, l'affaire commence à peser durement sur la première capitalisation de Wall Street. De plus, ces tensions sino-américaines plombent d'autres gros dossiers technologiques de la place, dont Nvidia.

Bloomberg explique que plusieurs agences chinoises ont commencé à informer leur personnel qu'il ne pouvait plus apporter d'iPhone au travail. Les sources familières de la question de l'agence confirment donc les indications antérieures du Wall Street Journal, qui avait secoué la valeur Apple hier. En outre, la Chine entendrait étendre encore les restrictions à de nombreuses entreprises contrôlées par l'Etat et des organisations diverses. Ces actions de Pékin, qui réduit également sa dépendance vis-à-vis des logiciels et technologies américaines, menacent selon Bloomberg d'éroder la position d'Apple sur un marché représentant environ un cinquième de ses revenus et sur lequel il conçoit la majeure partie de ses iPhones. Bloomberg n'est pas en mesure de déterminer combien de compagnies ou d'agences seraient concernées par ces interdictions et adopteraient ainsi des restrictions sur les appareils personnels, et il n'y aurait pas encore eu d'injonction formelle ou écrite. Il est probable que le niveau d'application des restrictions variera aussi selon les entités concernées, certaines étant susceptibles d'interdire entièrement l'usage des smartphones d'Apple à leurs employés. Bloomberg souligne que certaines firmes d'Etat chinoises telles que le colosse pétrolier PetroChina emploient des millions de personnes et contrôlent de larges pans d'une économie centralisée.