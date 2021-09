Apple pourrait développer seul son Apple Car

(Boursier.com) — Apple ne devrait probablement pas développer son Apple Car avec un groupe automobile. Des sources du secteur ont déclaré à Business Korea que les discussions avec les producteurs ne s'étaient pas bien passées et qu'en conséquence, Apple sous-traiterait probablement la production de la voiture comme il le fait avec ses téléphones, mais pas son développement, que le groupe à la pomme effectuerait lui-même. L'article indique que la voiture sera probablement autonome et qu'elle arrivera sans doute sur le marché au plus tôt en 2025. StreetAccount note que les efforts d'Apple dans les véhicules autonomes ont déjà été signalés et que DigiTimes a rapporté plus tôt ce mois-ci qu'Apple préparait la production en série de l'Apple Car d'ici 2024.

Le quotidien taïwanais DigiTimes rapportait ainsi que la rumeur voudrait qu'Apple rende visite à des fournisseurs et constructeurs automobiles au Japon et en Corée du Sud. SK Group et LG Electronics étaient notamment nommés. En début d'année, la rumeur suggérait que Kia pourrait commencer à fabriquer des voitures Apple en 2024.

Apple discuterait par ailleurs davantage avec les fournisseurs chinois de batteries au lithium, notamment BYD et CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited), selon le quotidien chinois 21st Century Business Herald, qui indiquait la semaine dernière que si Apple souhaitait utiliser des batteries lithium-fer-phosphate pour ses véhicules électriques, la firme de Cupertino pourrait ne pas être en mesure de contourner CATL et BYD - car la Corée n'a actuellement pas de fournisseur produisant de telles batteries. Reuters avait d'ailleurs rapporté début juin qu'Apple était en pourparlers avec CATL et BYD à propos de la fabrication de batteries pour ses voitures.