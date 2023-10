Apple : pourquoi DuckDuckGo n'est pas parvenu à remplacer Google ?

(Boursier.com) — Apple a bien eu des discussions avec DuckDuckGo pour remplacer Google en tant que moteur de recherche par défaut pour le mode privé sur Safari, comme l'affirmait Bloomberg plus tôt cette semaine. Le directeur général de DuckDuckGo a indiqué que ses discussions avec Apple sur un contrat d'intégration de son moteur de recherche avaient échoué du fait des milliards de dollars déboursés par Google pour rester le service par défaut du groupe à la pomme sur ses smartphones. C'est du moins ce qui ressort des retranscriptions d'un procès visant le géant de l'internet et relayées par Reuters.

Bloomberg avait précisé plus tôt que les détails des négociations allaient être dévoilés cette semaine après que le juge Amit Mehta, qui supervise une action antitrust fédérale contre Google, a statué que les discussions sur les accords de partenariat, y compris les témoignages concernant les accords potentiels entre Microsoft et Apple ou DuckDuckGo et Apple seraient descellés. Le juge, estimant ces éléments critiques, a levé les scellés sur les témoignages du directeur général de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, et du dirigeant d'Apple, John Giannandrea.