Apple : plutôt Warren Buffett ou "The Big Short" ?

(Boursier.com) — Apple abandonnait encore 2,5% hier soir à Wall Street sur les 137$, en retrait de 18% désormais sur un mois et 15% sur six mois. La situation n'alarme pas Warren Buffett et sa firme d'investissement Berkshire Hathaway, qui, au contraire, en profitent pour renforcer. Berkshire, qui a commencé à acquérir des actions Apple en 2016 sous l'influence de Todd Combs et Ted Weschler, détenait à fin mars 2022 une position de... 159 milliards de dollars sur la valeur du groupe à la pomme ! Jusqu'alors, cette position s'était révélée particulièrement pertinente. Mais depuis un mois que les valeurs technologiques de la cote américaine corrigent, cette position a lourdement baissé. Le Barron's évalue la récente baisse de la "pose" de Berkshire à 30 milliards de dollars, dans la mesure où le titre a perdu 20% ce trimestre. Berkshire détenait 911 millions de titres Apple à fin mars. Néanmoins, le prix de revient de la firme d'investissement étant de 34$ par titre, la plus-value sur plusieurs années se chiffre encore à plus de 90 milliards...

Pendant ce temps, Michael Burry, le gestionnaire alternatif fondateur de Scion Capital, qui s'était distingué en spéculant sur la crise des subprimes et a inspiré 'The Big Short', a révélé un pari baissier de plusieurs dizaines de millions de dollars sur la valeur Apple. Il ne s'agit certes pas d'un investissement de la taille de celui de Berkshire, mais le timing semble pour l'heure adapté. L'horizon de placement (quelques mois ?) n'a évidemment rien à voir avec celui de Buffett (pour toujours). Scion affichait à fin mars des options put contre 206.000 actions Apple. Le hedge fund a aussi des positions longues, haussières donc, sur Bristol-Myers Squibb, Booking Holdings, Discovery ou Alphabet.