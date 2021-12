Apple : plus de 3.000 milliards de dollars ?

(Boursier.com) — Morgan Stanley a relevé son objectif de cours sur Apple à 200$ contre 164$, ce qui matérialiserait une capitalisation boursière largement supérieure à 3.000 milliards de dollars à Wall Street et une hausse de 21% par rapport aux cours actuels. L'intermédiaire a déclaré que les actions ne semblaient pas prendre en compte les lancements de produits à venir. Les produits AR/VR sont par exemple attendus l'année prochaine, offrant un beau potentiel. En outre, l'offre d'iPhone et l'App Store surprendraient à la hausse et renforceraient les estimations pour le trimestre de décembre.

Cet avis favorable fait suite à l'initiation de suivi à 'surpondérer' de KeyBanc plus tôt cette semaine. La firme avait évoqué l'avantage concurrentiel de l'écosystème d'Apple et souligné les attentes de croissance et d'upside sur les marges, ainsi que la forte allocation de capital et le potentiel des nouveaux produits et services. Certains se sont aussi concentrés cette semaine sur un article de l'Electronic Times, indiquant qu'Apple viserait une augmentation de 30% en glissement annuel des livraisons d'iPhone pour le premier semestre 2022, avec un objectif de 300 millions d'unités pour l'ensemble de l'année prochaine.